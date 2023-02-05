Muğla'da kar sonrası kaza anları vatandaş kamerasına yansıdı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı mevkiinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgede çok sayıda kaza meydana gelirken kaza anları vatandaş kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı mevkiinde etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlar kartopu oynamak için bölgeye akın etti. Yoğunluğun yaşandığı bölgede karla kaplı yolda araçların kayması sonucu çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde offroad yaparak eğlencenin tadını çıkardı. Meydana gelen kazalar da vatandaşların kameralarına yansırken şans eseri kazalarda yaralanma meydana gelmedi.