Muğla'da kar yağışı motorlu kuryelerin kabusu oldu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde herkesin sevinçle karşıladığı kar yağışı, gıda sektöründe paket servisi yapan motorlu kuryeler için adeta kabus oldu.

Görevliler ve belli meslek mensupları dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde dağıtım yapan motorlu kuryeler alışık olmadıkları kaygan zeminde zor anlar yaşadılar. Menteşe İlçesinde akşam saatlerinden itibaren pek çok kurye ufak çaplı kazalar atlatırken, bazıları da alışık olmadıkları kaygan zeminde kaza geçirdi. Kötekli Mahallesi'nde kaza geçiren motorlu kuryelerden biri 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, karlı ve buzlu havaya alışık olmayan Muğlalı sürücülerin kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde kaymaya bağlı kazalara karşı daha dikkatli olmaları istendi.