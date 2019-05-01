Muğla'da Karbonmonoksit zehirlenmesi

Muğla'da karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu yaşlı karı kocadan Hasan Altaş ölürken, eşi Ayşe Altaş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde bahçeli iki katlı evde oturan 79 yaşındaki Hasan Altaş ve eşi Ayşe Altaş, sabah namazı kılmak için kalktıklarında sobaya odun ve kömür atarak yaktılar. Namaz sonrası tekrar yatan karı-koca sobanın üst kapağının kapalı olması nedeniyle korbonmonoksit gazından zehirlendiler.

Yakınları tarafından odaya girildiğinde odada yoğun gaz kokusu sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansı çağrıldı. 79 yaşındaki Hasan Altaş'ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği, eşi 79 yaşındaki Ayşe Altaş ise baygın vaziyette ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Altaş'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü açıklandı. Karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonrası yaşamını yitiren Hasan Altaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri odadaki soba üzerinde inceleme yaptı. Soba borularının bacaya bağlı olmadığı, baca olarak soba borularının kullanıldığı ortaya çıktı.