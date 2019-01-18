Muğla'da karne sevinci

Muğla'da Vali Esengül Civelek'in katıldığı karne töreni bu yıl Ula ilçesinde gerçekleştirildi. Ula Atatürk İlk ve Orta okulunda gerçekleştirilen karne töreninde ilk defa karne heyecanı yaşayan miniklerin karneleri törene katılan protokol tarafından verildi.

Ula ilçesinde düzenlenen karne törenine Vali Civelek'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Ümit Karaaslan, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Değer Topuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Nilhıdır Ula Senaf Odası Başkanı Kemal Özçelik ve aileler katıldı. Karne töreninde ilk defa bu yıl karne evsinci yaşayan minikler ve ana sınıfı öğrencilerinin karneleri protokol üyeleri tarafından verildi.

152 bin 721 öğrenci tatile girdi

Muğla il genelinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 152 Bin 721 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İl genelinde toplam Bin 46 okul ve kurumda, 9 Bin 87 derslikte eğitim gören 152 Bin 721 öğrenci ve 13 Bin 490 öğretmenin yarıyıl tatili 4 Şubat'ta sona erecek.