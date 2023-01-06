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Muğla'da kartpostallık dolunay manzarası

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde görülen dolunay kartpostallık anlara sahne oldu.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde görülen dolunay kartpostallık anlara sahne oldu.



Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde görülen dolunay doğa fotoğrafçısı bir genç tarafından saniye saniye fotoğraflanırken o anlar kartpostallık fotoğraflara sahne oldu. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Taner Genel "Doğa fotoğrafçılığını hobi olarak yapmaktayım böylesine güzel bir dolunay görüntüsünü ölümsüzleştirmek istedim doğa olarak kalmayıp bizim gibi fotoğrafçılar tarafından o anları ölümsüzleştirerek vatandaşlara sundum. Bu doğa güzelliği olan dolunay vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı" dedi.

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