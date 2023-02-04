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Muğla'da kartpostallık kar manzarası

Muğla’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası kartpostallık manzara oluştu.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası kartpostallık manzara oluştu. Sık çam ormanları ile kaplı Yılanlı bölgesi kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.


Geçen yıllara oranla kurak geçen Aralık ve Ocak aylarının ardından Şubat ayının ilk haftasında başlayan kar yağışı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Göktepe dağı, Menteşe Yılanlı, Köyceğiz Sandras ve Seydikemer Seki yaylaları kar ile kaplandı.


Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkiinde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtü il kaplanan bölge Drone ile görüntülendi. Sık çam ormanları ile kaplı Yılanlı dağı kartpostallık görüntüler ile dikkat çekti.

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