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Muğla'da kaza: 1 ölü

Menteşe ilçesinin Akkaya mahallesi ile Yerkesik mahallesi arasında meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında sürücü başını yere çarpması sonucu yaşımı yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesinde oturan 71 yaşındaki Hasan Hüseyin Öztürk, motorunu tamir ettirmek için Yerkesik Mahallesine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Düşme esnasında başını sert kaya parçalarına çarptığı öğrenilen Öztürk olay yerinde yaşamını yitirdi.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri ve Menteşe Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Öztürk Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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