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Muğla'da kaza: 1 ölü

Muğla-Aydın karayolunda tır ve kamyonun karıştığı kazada kamyon sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Yatağan'dan Menteşe istikametine seyir halinde olan mermer işletmesine ait Turgay Arslan yönetimindeki 48 DE 424 plakalı tır ile aynı istikamette seyir halinde olan Yüksel Ören'in kullandığı 48 NE 650 plakalı kamyon Bozüyük Mahallesindeki trafik ışıklarını geçtikten sonra kamyon tırı arkadan çarptı.


Kaza sonrası vatandaşlar tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile 112 ambulansı, itfaiye, jandarma ve polis trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyonun ön tarafı çarpmanın etkisi ile büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri sürücü Yüksel Ören'in cesedini sıkıştığı alandan çıkardı. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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