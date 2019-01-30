İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da kaza: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre İsmail M. yönetimindeki 48 NV 666 plakalı araç ile Atatürk Bulvarında seyir halinde iken, yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjlere çarpan sürücünün kullandığı araç yan yatarak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.


Kazada sürücü İsmail Metin yaralanırken, yaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.