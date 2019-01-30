Muğla'da kaza: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İsmail M. yönetimindeki 48 NV 666 plakalı araç ile Atatürk Bulvarında seyir halinde iken, yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjlere çarpan sürücünün kullandığı araç yan yatarak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücü İsmail Metin yaralanırken, yaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.