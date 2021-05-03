Muğla'da kaza: 2 yaralı

Yaralılar 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Milas Yatağan karayolu, Karataşlık mevkiinde 48 YG 882 plakalı araç ile 34 EJ 2894 plakalı araç çarpıştı. Kazada, Demirşah Çalışkan ve Hediye Kaya yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Yatağan İtfaiye grup amirliği ekipleri trafik ekipleri sevk edildi. Her iki araçta bulunan Demirşah Çalışkan ve Hediye Kaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçlarda bulunan Yasin Kaya ve Sevim Çalışkan'ın araçlardan kendi imkanları ile çıktıkları, yaralıların ise sağlık kuruluşlarına sevki yapıldı.