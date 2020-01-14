İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da kaza: 3 yaralı

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan iki kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.


Muğla-Aydın karayolu Bağyaka mevkiinde sabah saatlerinde 48 KK 048 plakalı araç sürücüsü Selçuk Bal direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolu kenarındaki dere yağına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi7ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulansı, itfaiye ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.


Kazada araç içinde bulunan Mustafa Bostan'ın kendi imkanları ile araçtan çıktığı, sürücü Selçuk Bal ve yine yolcu olarak bulunan Aytaç Bostan'ın araç içinde sıkıştığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile araç içinde sıkışan iki kişi kurtarılarak 112 sağlık ambulansına teslim edildi.


Yaralıların sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.