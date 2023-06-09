Muğla'da kaza: Genç Parti il başkanı ve oğlu yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Göktepe istikameti Irmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 KOJ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak ters döndü. Kazada Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar (50) ile oğlu Jusiın Aşkar (11) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Dualarınızı bekliyorum"

İl Başkanı Aşkar'ın eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim Michael James Aşkar ve oğlumuz Justin Aşkar trafik kazası geçirdi. Araç 4 takla atarak şarampole düştü. Eşimin vücudunda kırıklar var oğlumuzun kafatasında ödem oluşmuş durumda. Çok şükür sağ kurtuldular. Binlerce şükür. Hepinizin dualarını bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.