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Muğla'da kaza

Muğla’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu takla atarak karayolunda ters dönerek durabildi.

Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu takla atarak karayolunda ters dönerek durabildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın Karayolu Bozarmut mahallesinde Aldın istikametine seyir halinde olan Fevzi Orhan yönetimindeki 48 YR 310 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak ters döndü.


Kazada sürücü hafif yara alırken, 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

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