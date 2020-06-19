Muğla'da kırsal mahallelerin yolları yenileniyor

Ekipler Menteşe ilçesi Çiftlik-Çırpı yolunda 5 km 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir ekipleri Yatağan Turgutlar'da önümüzdeki günlerde yol çalışmalarına başlayacak.

Ula'nın Yeşilova-Elmalı-Portakallık yol asfaltlama çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ekipler Ula'nın ardından Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik-Çırpı mahallerinin yol çalışmalarına başladı. Menteşe ilçesi Çiftlik-Çırpı yolunda 5 km 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Ekipler Yatağan Turgutlar'da ve Menteşe'nin Akyer, Yemişendere Mahallelerinde önümüzdeki günlerde yol asfaltlama ve genişletme çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Kırsal mahallelerimizin 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarımıza başladık. Menteşe'nin Çiftlik, Çırpı, Ula'nın Yeşilova-Elmalı-Portakallık yol asfaltlama çalışmaları tamamlandı. İlçelerimizin kırsal mahallerinde ki yollarımız yenilecek” denildi.