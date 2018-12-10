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Muğla'da kış tedbirleri toplantısı

-Muğla’da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerine yönelik yapılan toplantıda kar yağışının görüldüğü bölgeler belirlenerek, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.

-Muğla'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerine yönelik yapılan toplantıda kar yağışının görüldüğü bölgeler belirlenerek, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.


Muğla'da kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacı ile düzenlenen “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri” ile “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon” toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya Vali Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Erhan Kopar ile ilgili kamu kurumları müdürleri ve yetkilileri katıldı.


'Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri' toplantısında, kar yağışının sıklıkla görüldüğü Muğla - Denizli, Seydikemer - Korkuteli - Antalya yolu ile Kavaklıdere ve Menteşe İlçelerinin yüksek kesimlerinde, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.


İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısında ise yaklaşan kış mevsiminde, genel hayatı etkileyecek ve kurumlararası koordinasyonu gerektirebilecek muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda olası can ve mal kayıplarının önlenmesi ya da en aza indirilmesi maksadıyla etkin ve hızlı müdahale çalışmalarının esasları kararları alındı.


Toplantıda ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 26. Şube Şefliği ile AFAD Müdürlüğü tarafından alınması gereken önlemler konusunda genel ve teknik bilgiler verildi.

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