Muğla'da kış trafik tedbirleri toplantısı

İçişleri Bakanlığı'nın kış tedbirleri genelgesi sonrası Muğla'da ‘Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Emniyet, Jandarma, Karayolları ve AFAD ekipleri gerekli tedbirlerin alındığını, personellerin gerekli ekip ve ekipmanlarla hazır bulunduklarını belirtti. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirler ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından olumsuz hava şartlarında hiçbir vatandaşımızın zarar görmeden atlatılması için gerekli hazırlıkların yapıldığı açıklanırken, Vali Orhan Tavlı, gerekli durumlarda müdahale etmek ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinin 24 saat esaslıyla çalıştığını belirtti.