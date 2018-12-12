Muğla'da 'Kök hücre ve kan bağışı' kampanyası

-Muğla Tabip Odası Genel Sekreteri Gülçin Kınay Polat, Muğla'da sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan 'Kök hücre ve kan bağışı' kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muğla Tabip Odası Genel Sekreteri Gülçin Kınay Polat 'Kök hücre ve kan bağışı' kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2 Bin 100 kök hücre bekleyen hasta olduğunu söyledi. Polat, "Bu hastaların çoğu çocuk hastalardan oluşuyor ve yine büyük kısmı kan kanseri. Bu hastaların yaşayabilmeleri için kök hücreye ihtiyaçları var. Kök hücreyi alabilecekleri sadece başka bir insan. Bizler sivil toplum kuruluşları ile bir çağrı yaptık. Kampanya kapsamında 13 Aralık Perşembe günü Kötekli Yoğurtçu Parkında saat 14:00 ile 20:00 arasında, 14 Aralık Cuma günü ise Kurşunlu Meydanı'nda 12:00, 19:00 saatleri arasında kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika sürecek bir işlemle kök hücre bağışında bulunabilir ve bir çocuğun tekrar yaşama tutunmasını sağlayabilirsiniz. Bu çok büyük bir insanlık görevi. Çünkü Türkiye'de donör sayısı az. Bu kapsamda Kızılay büyük bir çalışma yürütüyor. Alınan numuneler Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarlarında doku uygunluk testleri ile işlemleri yapıldıktan sonra Kök Hücre Veri Bankasına aktarılıyor. Bu şekilde bilgiler havuzda toplanıyor. Bağış için Kızılay'a gittiğiniz zaman eğer 15-50 yaş arasındaysanız ve kronik hastalığınız yoksa kök hücre bağışında bulunabiliyorsunuz" diye konuştu.

Süreç nasıl işliyor?

Genel Sekreter Gülçin Kınay Polat, "Kan verdikten sonra bir hastaya uygunluğunuz tespit edilirse size dönüş yapılıyor. Ardından bir yerde çalışıyorsanız izinler, ulaşım ücretleri, yani tüm masraflarınız Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak şekilde, bir ay öncesinde bir Check Up'tan geçiyorsunuz. Testlerin ardından kök hücre alınmadan önce kolunuzdan sabah akşam bir aşı oluyorsunuz. Bu aşı sizin kök hücrelerinizi arttırmak için yapılıyor. Aşıdan sonra beşinci gününüzde kök hücre toplanmaya başlıyor. Bu aşamada iki yöntem uygulanıyor ve hangi yöntemle alınması gerektiğine karar veriliyor. Sonunda kandan ya da kemik iliğinizden hücreler alınıyor ve sizde kesinlikle kalıcı bir hasar meydana getirmiyor. Fakat başka hastaların yaşama tutunmasını sağlıyor" diye ifade etti.