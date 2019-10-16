Muğla'da konut satışları arttı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 13,3 arttı.

Muğla'da konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında artarak 2010 oldu. Bu satışların 563'ü ilk satış, 1447'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 376,9 oranında artış göstererek 763 oldu. 763 ipotekli satışın 235'i ilk satış, 528'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,4 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 38,0 olarak belirlendi. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 oranında azalış göstererek 1247 oldu. Bu satışların 328'i ilk satış, 919'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ayrıca Muğla'da Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 115 oldu.