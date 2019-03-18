Muğla'da konut satışları düştü

Muğla'da Şubat ayında 2018 yılı Şubat ayına göre konut satışlarında yüzde 26,2 düşüş yaşandı. Konut satışlarında Muğla, Türkiye genelinde yüzde 1,3'lük payla 27. Sırada yer aldı.

Muğla'da 2019 yılı Şubat ayında 989 konut satışı gerçekleşirken, bu satışların 353'ü ilk satış, 636'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlar % 72,7 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 72,7 oranında azalış göstererek 113 oldu. 113 ipotekli satışın 39'u ilk satış, 74'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,5 oranında azalış göstererek 876 oldu. Bu satışların 314'ü ilk satış, 562'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Muğla'da Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 55,3 oranında artarak 59 oldu.