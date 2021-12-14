Muğla'da konut satışları yüzde 45,3 arttı

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,3 artış yaşandı.

Muğla'da konut satışları 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 oranında artarak 2 bin 539 oldu. Bu satışların 795'i ilk satış, Bin 744'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla konut satışlarında Türkiye genelinde yüzde 1,4'lük payla 20'nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 15,1 arttı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artış göstererek 526 oldu. 526 ipotekli satışın 180'i ilk satış, 346'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 oranında artış göstererek 2 bin 013 oldu. Bu satışların 615'i ilk satış, Bin 398'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.