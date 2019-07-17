Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 47,2 azaldı

Muğla'da konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,2 oranında azalarak 906 oldu. Bu satışların 239'u ilk satış, 667'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,5'lik satış payı ile 20'nci sırada yer aldı. Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 oranında azalış göstererek 114 oldu. 114 ipotekli satışın 35'i ilk satış, 79'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 oranında azalış göstererek 792 oldu. Bu satışların 204'ü ilk satış, 588'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 oranında artarak 76 oldu.