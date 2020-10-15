İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da konut satışları yüzde 8,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Eylül ayı ‘Konut Satış’ istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Eylül ayı ‘Konut Satış' istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 8,2 arttı.


Muğla'da konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak 2 bin 174 oldu. Bu satışların 631'i ilk satış, Bin 543'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,6'lük payla 20'nci sırada yer aldı.


İpotekli satışlar yüzde 28,7 azaldı


Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 oranında azalış göstererek 544 oldu. 544 ipotekli satışın 190'ı ilk satış, 354'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 26 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 25 olarak gerçekleşti.


Diğer satışlar yüzde 30,7 arttı


Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 oranında artış göstererek Bin 630 oldu. Bu satışların 441'i ilk satış, Bin 189'u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.