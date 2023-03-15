Muğla'da koruyucu aile toplantısı düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

06 Şubat tarihinde meydana gelen ve birçok vatandaşı etkileyen deprem felaketinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan korunma ve bakım altında bulunan çocuklar için E-Devlet üzerinden Koruyucu Aile olmak üzere başvuruda bulunan Köyceğiz'de ikamet eden vatandaşlara Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda Muğla İl Müdürlüğü Koruyucu Aile birimi tarafından üçüncü Koruyucu Aile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İki saat süren toplantı çerçevesinde vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklara yönelik sunulan hizmet modelleri hakkında bilgi verilirken toplantı sonunda Koruyucu Aile başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara ön görüşme formları doldurularak başvuru süreçleri başlatıldı.