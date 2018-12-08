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Muğla'da-Köyceğiz Karayolunda ceset bulundu

Muğla’da-Köyceğiz Karayolu üzerinde bir erkek cesedi bulundu.

Muğla'da-Köyceğiz Karayolu üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Erkek cesedinin kimliği tespit edilirken, kaza mı yoksa cinayeti mi araştırılıyor.


Muğla-Köyceğiz karayolu Sarayyanı Mahallesi mevkisinde vatandaşlar tarafından karayolu kenarında bir erkek cesedi bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Jandarma ekipleri yönlendirildi. Karayolu kenarında bulunan erkek cesedin üzerinde yapılan kimlik aramasında Ordu nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Erol Canlı olduğu tespit edildi.


Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı kipler olayın bir araç çarpması sonucu mu yoksa cinayet mi olduğu konusunda araştırmasını sürdürüyor. Ekipler karayoluna yakın yerleşim birimlerindeki işletmelere ait güvenlik kamera kayıtlarını inceliyor. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, 33 yaşındaki Erol Canlı isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen ceset Muğla Adli Kurumu'na gönderildi.

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