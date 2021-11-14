Muğla'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Muğla'da Vali Orhan Tavlı himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında, çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Muğla'da Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılırken, hâlihazırdaki kütüphanelerin de içerikleri zenginleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Marmaris Şehit Nedip Cengiz Eker İlkokulu kütüphanesi ve akıl zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı.

Her hafta farklı ilçelerdeki okul kütüphanelerinin açılışına katılacağını belirten Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Marmaris Şehit Nedip Cengiz Eker İlkokulunu ziyaret ederek yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin ve akıl zeka oyunları sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa eşliğinde katıldığı açılış töreninde, okula kazandırılan kütüphaneyi gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İç mekanı öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde farklı konseptte tasarlanmış olan kütüphanede, öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma alışkanlığının ve kütüphanelerin önemine değinen İl Müdürü Çay, “Kitap okuma alışkanlığı çocuğun bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlayan en önemli kazanımdır. Bu alışkanlığın kazanılmasında kütüphanelerin yeri yadsınamaz. Öğrencilerimiz kütüphanelerimiz sayesinde kitapların dünyasını keşfedecek ve huzur dolu, kitap kokulu bu mekanlarda okuma kültürüne erken yaşlarda sahip olabilecekler” dedi.

Öğrencilerle birlikte okuma etkinliği gerçekleştiren İl Müdürü Çay, “Kütüphanenin kısa sürede tamamlanması adına bu süreçte, kıymetli desteklerinden dolayı başta okul aile birliği üyeleri olmak üzere Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul yönetimi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kütüphanelere hayırseverlerin isimleri verilecek

Hayırseverleri, okullar arası imkân farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak nitelikte olan bu projeye, katkı sunmaya davet eden İl Müdürü Emre Çay, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sayın Valimizin himayelerinde yürüttüğümüz bu önemli projede, 2021'in Kasım ayı sonuna kadar ilimizde kütüphanesiz okulun kalmamasını hedefliyoruz. Gerek devletimizin gerekse hayırseverlerimizin desteği sayesinde, bu hedefimize en kısa sürede ulaşmayı arzu ediyoruz. Kütüphane yaptırmak isteyen hayırseverlerimizin isimlerini, okullarımıza kazandıracakları kütüphanelere vererek yaşatmayı istiyoruz. Aynı zamanda güncellenecek veya yeni yapılacak kütüphanelerimizin kitap ihtiyaçlarının karşılanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız da destek verecek. Kütüphane mobilyalarının üretimi ve montaj işlemleri ise ilimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde gerçekleştirilecek” dedi.

Proje kapsamında yılsonuna kadar Muğla'da 295 okula kütüphane kazandırılması amaçlanıyor,