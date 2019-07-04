Muğla'da LGS şampiyonları ödüllendirildi

Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 43,7 toplam net ortalamasıyla Türkiye 1'incisi olan Muğla'da, tüm soruları cevaplayarak tam puan alan ve Türkiye birincisi olan 6 öğrenci ile 90 soruda 1 yanlış yapan toplam 29 öğrenciye belgeleri düzenlenen törenle verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende konuşma yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Muğla'da büyüyenlerden kendimi daha fazla Muğlalı olarak görüyorum. Muğla'daki 150 bin öğrencimin yüzüne baktığım zaman kendi çocuğumu görüyorum. Bu felfese ve düşünceyle memleket sevdalısı olarak yürüdüğümüz bu yolda çalışmalarımızı başlattık. Her başarı bir hayalle başlar ve hiç kimse tek başına başarılı olamaz. Bugün bir başarıdan söz ediyorsak, bu başarının sahibi bugün salonumuzu onurlandıran sevgili öğrencilerimdir. Ben sevgili öğrencilerimi bir öğretmenleri olarak yürekten kutluyorum. Onlara bu başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

LGS'de tüm soruları doğru cevplayan Kenan Hekimci isimli öğrenci, "Öğretmenlerimiz bizi uyarıyordu. Çünkü TEOG'da iki sınav vardı. Ama LGS'de tek sınav olduğu için enerjimizin yıl sonuna kadar devam etmesi gerekiyordu. Sınıfımızda bir çok öğrenci başarılıydı ama hepsi hatalar yaptı. Dikkatsiz davrandılar. Bu yolda okulumun, ailemin ve arkadaşlarımın çok desteği oldu. Bazen sınavlarda olumsuzluğa kapıldığımda onlar sayesinde özgüvenim hep geri geldi. Bazı zorlukları oldu bu yolun fakat, önemli olan yılmadan devam etmek" diye ifade etti.

Ardından LGS'de başarılı olan öğrencilere belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.