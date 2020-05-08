Muğla'da mağaza sahibi boş arazide ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mağaza sahibi 34 yaşındaki Özer Furan, kendine ait iş yerinin arkasındaki boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Mehmet Zeki Özbek Sokak üzerinde meydana geldi. Mağaza sahibi olduğu öğrenilen Özer Furan'ın (34) kendisine ait iş yerinin arkasında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulans ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Furan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu kez bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Özer Furan'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.