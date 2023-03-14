Muğla'da Matematik şenliği

Pi sayısını (3,14) çağrıştırdığı için her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan matematik şenliği bu yıl da Muğla'da coşkuyla kutlandı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde 50 öğretmen, üniversite öğrencisi ve ortaokul öğrencisinden oluşan görevliler yaklaşık bin öğrenciye eğlenceli matematik aktiviteleri gerçekleştirdi.

Menteşe öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız da katıldı.