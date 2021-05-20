Muğla'da mavi bayrak sayısı değişmedi

Türkiye'de Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programına göre Muğla'da 106 plaj, 7 Marina ve 4 özel yat bir yıl boyunca Mavi Bayrak dalgalandıracak.

Plajlarda deniz suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması, Uluslararası turizm camiası için önemli güvence alanı olarak biliniyor.

Muğla'da Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Milas, Ortaca ve Ula'da bulunan plajlar bir yıl boyunca Mavi Bayrak asmaya hak kazanırken, Bodrum'dan 3, Marmaris'ten 2 ve Fethiye'de 2 Marina, Bodrum ve Fethiye'den de 4 özel yat Mavi Bayrak asmaya hak kazandı.