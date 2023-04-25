Muğla'da mavi yeşil satranç ligi ilçe turnuvaları düzenleniyor

Muğla'da öğrenciler düzenlenen satranç turnuvasında hamlelerini doğa için yapıyor.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen "Mavi Yeşil Okullar” projesi, öğrencilerde çevre bilinci kazandırmaya çalışılan sportif, kültürel ve eğlenceli etkinliklerle devam ediyor. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Muğla İl Temsilciliği ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, il genelinde 13 ilçede “Mavi Yeşil Satranç Ligi” satranç turnuvaları düzenleniyor.

"Hamleni Doğa İçin Yap!" sloganı ile düzenlenen satranç turnuvaları, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olmak üzere 4 kategoride gerçekleştiriliyor. Katılımın oldukça yoğun olduğu turnuvalarda öğrenciler, liderlik için mücadele ediyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürütülen “Muğla Mavi Yeşil Okullar” projesi çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasının il finali 9-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Turnuva aynı zamanda öğretmenler arasında da 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde başarıyla yürütülen "Mavi Yeşil Okullar” projesi çerçevesinde öğrencilerde çevre bilincini kazandırmak ve farkındalık oluşturmak adına birbirinden farklı etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştiriliyor. 13 ilçedeki pilot okullarda yağmur suyu biriktirme alanları, kompost çukurları oluşturuldu. İl düzeyinde 200'ü aşkın okulda çevre/orman/kıyı temizliği etkinlikleri düzenlendi. Mavi kapak toplama etkinlikleri, atık zeytinyağından sabun üretme eğitimleri, çevre dostu bisiklet eğitimleri, doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. Verimli enerji ve sürdürülebilirlik konulu afiş yarışması, "Kadrajım Mavi Yeşil" adlı fotoğraf yarışması düzenlendi. Proje “Mavi Yeşil Satranç Turnuvası” ile devam ediyor.