Muğla'da meralarda hayvan otlatma ücretleri düşürüldü

Toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlık ederken, 2020 yılı mera fiyatlarında indirime gedildi.

Her yılın başında ve yıl boyunca 2 haftada bir Cuma günleri toplanan, meraların durumu ile ilgili görüşmelerde bulunan İl Mera Komisyonu, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında hayvancılık ile uğraşan üreticilerimizin yüzünü güldürecek yeni kararlar aldı. 2020 yılı için meralarda hayvan otlatma ücretleri görüşüldü. Otlatma ücretlerinde hayvan sahiplerinin desteklenmesi amacıyla büyük bir indirim kararı aldı.

Buna göre 2019 yılında 35 TL olan büyükbaş sığır otlatma ücreti 20 TL'ye, küçükbaş hayvan otlatma ücreti 7,5 TL iken 4 TL'ye düşürüldü. Katır ve eşek otlatma ücreti 8 TL, at otlatma ücreti ise 10 TL olarak belirlendi.