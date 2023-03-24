Muğla'da meslek liseleri akıllı kovan üretti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ‘Köy Okullarında Akıllı Tarım, Akıllı Arıcılık' projesi Ar-Ge çalışmalarında sona gelindi. Proje çerçevesinde meslek lisesinde akıllı kovan üretilirken, tarım robotu geliştirme ve yerlileştirme çalışmaları da devam ediyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ‘Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık' projesi çalışmalarına yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi. Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Ar-Ge çalışmalarında tasarlanıp üretilen akıllı kovan ve geliştirme süreci devam eden FarmBot tarım robotunu inceledi.

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren proje koordinatörü Tuğçe Doğru, “Arıcıların ihtiyaçlarına göre günümüz çağının teknolojik imkanları kullanılarak üretilen kovanda nem, sıcaklık gibi arının bal yapmasına ve beslenmesine etki eden faktörler anlık olarak cep telefonuna ve akıllı cihazlara aktarılıyor. Ayrıca kovanın üzerinde bulunan sensörler yardımıyla kovanın konumu, Google harita üzerinde takip edilebiliyor. Bu sayede arıcıların kovan güvenliği de sağlanmış oluyor” dedi.

Farmbot cihazının mümkün olduğu kadar yerli üretim bir akıllı tarım cihazına dönüşmesi noktasında diğer proje iştirakçileri ile işbirliği çalışmaları devam etmekte olduğunu ifade eden Doğru, “Proje çerçevesinde meslek liselerinin bahçelerine kurulan seraların kendi kendine iklimleme yapabilen otomasyon çalışmaları da büyük oranda tamamlandı. Saha ziyaretine ev sahipliği yapan Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama serası içerisine aynı zamanda topraksız tarım sistemini kurarak ilk ürünlerini elde etti” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise, “Geçen yıl büyük bir umutla başlattığımız projemizin gidişatına yönelik olarak, Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık Projesi çerçevesinde, meslek liselerimizde yürütülen Ar-Ge çalışmalarına yönelik saha ziyareti gerçekleştirdik. Akıllı arıcılık çerçevesinde üretilen ve siparişleri alınmaya başlanan ‘Akıllı Kovan'ın, arıcılığın başkenti Muğla'mız olmak üzere ülkemizdeki tüm bal üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda özgün bir buluş olduğunu düşünüyorum. Akıllı tarıma yönelik olarak ithal ettiğimiz farmbotların, daha da geliştirilerek yerli ve milli üretime dönüşmesine yönelik atılan adımları heyecan ve umut verici buluyorum. Artık Ar-Ge sürecinden Ar-Ge sürecine geçerek mesleki eğitimi, şehrimiz başta olmak üzere ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan bir seviyeye taşımanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.