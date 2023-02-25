Muğla'da meslek liseleri depremzedeler için mobilya üretiyor

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen afetin yaralarını sarmak için Muğla'da meslek liseleri, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Çadır kentlerde ve konteynırlarda kalan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak üretilen masa, tabure, sehpa ve dolaplardan oluşan 350 parça ürün, deprem bölgesine ulaştırıldı.

Depremin yaralarının sarılması için ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğinde iş başında olan meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri MESEM'ler, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri el birliğiyle üretiyor. Muğla'daki meslek liseleri ve MESEM'ler, depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgelerine gönderilmek üzere ekmek, beslenme çöreği, çadır sobası, hijyen malzemesi gibi depremzedelerin ihtiyaç duyduğu birçok ürünü adeta zamanla yarışırcasına üretti. Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, çadır ve konteynırlarda kalan depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının yanında günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına ahşap mobilya malzemelerinin üretimleri de gerçekleştirildi. Meslek liseleri ve MESEM iş birliğinde, çadır ve konteynerde kullanıma uygun olarak üretilen masa, tabure, sehpa, dolap ve komodinden oluşan toplan 350 parça mobilya, yardım tırına yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi, Bodrum Gündoğan Fahriye Ilıcak Çok Programlı Lisesi, Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fethiye Esnaf Sanatkarlar Odası (FETSO) Mesleki Eğitim Merkezi, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milas Mesleki Eğitim Merkezi, Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölgedeki ihtiyaçlara göre masa, tabure, sehpa, komodin gibi bir çok ürünlerin üretimlerine devam edecek.