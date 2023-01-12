Muğla'da meslek liselerinin gençleri yarıştı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Modern Mutfak ve Muğla Mutfağı Yemek Yarışması'nda, geleceğin aşçıları jüri önünde hünerlerini sergiledi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonunda düzenlenen Modern Mutfak ve Muğla Mutfağı Yemek Yarışması'na il genelindeki yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim veren meslek liseli öğrenciler katıldı. Öğrencilerin kişisel ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak, motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen yemek yarışması, Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Menteşe Atatürk MTAL mutfağında düzenlenen yarışmada, il genelindeki 9 meslek lisesinden 24 öğrenci, danışman öğretmenleri rehberliğinde Muğla mutfağı yöresel lezzetleri ve modern mutfak deniz mahsulleri kategorilerinde yarıştı.

Alanında uzman jüri üyeleri, yarışmacıları “Ön hazırlık, uygulama aşaması, uygulama sonrası işlemler” olmak üzere 3 farklı aşamada değerlendirdi. Birbirinden güzel lezzetlerin yarıştığı yarışmada, Geleceğin aşçıları oluşturdukları modern ve yöresel temalı ana yemek tabaklarına kendi yorumlarını, el becerilerini yansıttı.

Öğleden önce gerçekleştirilen Modern Mutfak Yemek Yarışması'nda birinciliği Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alırken ikinciliği Marmaris İçmeler Halit Narin MTAL, üçüncülüğü ise Menteşe Atatürk MTAL ekibi aldı. Öğleden sonra gerçekleştirilen Yöresel Mutfak Yemek Yarışması'nda birinci Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe MTAL, ikinci Milas Atatürk MTAL, üçüncü ise Fethiye Şefika Pekin MTAL oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Bozoğlan'ın elinden aldı.

İlk 3 dereceye giren ekipler, Mesleki Eğitim Akreditasyonunda yurt dışı öğrenci hareketliliğine gönderilecek.