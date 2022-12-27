Muğla'da meslek lisesinde ekmek üretimi başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan fırın atölyesinde, öğrenciler ekmek üretimine başladı. Meslek liseli yiyecek içecek bölümü öğrencileri, ürettikleri günde 10 bin roll ekmeği taşımalı eğitimde öğrenim gören ve pansiyonlarda konaklayan kardeşlerine ulaştıracak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu '81 İlde 100 fırın' uygulamasında, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fırın kuruldu. Meslek lisesinde öğrenim gören yiyecek ve içecek bölümü öğrencileri, öğretmen ve usta öğreticiler ile birlikte ekmek üretimine başladı. Kurulan fırın atölyesinde, öğretmen ve usta öğreticiler denetiminde hamur teknesinin başına geçen meslek lisesinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından üretilen günlük ortalama 5 bin ekmek, taşımalı eğitimde öğrenim gören ve pansiyonda konaklayan öğrencilere ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, fırın kurulumu tamamlanarak ekmek üretimi ve ürün geliştirme çalışmalarının başladığı meslek lisesini ziyaret ederek fırın atölyesinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Emre Çay yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın başlattığı '81 İlde 100 Fırın Projesi' Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fırın atölyesinin kurulumunu tamamladık. Burada öğrencilerimiz, ürettikleri ekmek ve diğer unlu mamullerle, hem mesleki bilgi ve gelişimlerini yaparak ve yaşayarak geliştirecek hem de emeklerinin karşılığında kazandıkları para ile de aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Bugün için günde 5 bin roll ekmek üretimi ile başlayan ürün geliştirme süreci, tam kapasiteye geçildiğinde günde 10 bin ekmeğe çıkacak. Üretilen ekmekler öncelikle taşımalı eğitimde öğrenim gören ve pansiyonda konaklayan öğrencilerin yemek öğünlerinde yerini alacak” dedi.

Beslenme dostu okul çöreği üretilecek

Okul Müdürü Nuri Ceylan, proje okulu olan Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlileri ile iş birliği içinde, bilimsel yöntemlerle geliştirdikleri 'Beslenme Dostu Okul Çöreğini' fırın atölyesinde seri üretimine başlayarak okul kantinlerinde satışa sunmayı hedeflediklerini söyledi. Nuri Ceylan, “Altın Çörek sloganıyla tanıtımını yaptığımız okul çöreği, gelişim çağında olan öğrencilerin günlük besin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor olması yanında doyuruculuğu ve lezzeti ile de kısa sürede tercih edilir hale geldi” ifadelerini kullandı.