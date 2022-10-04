Muğla'da minikler masa tenisi takımı şampiyon oldu

Masa tenisi il faaliyet programı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Minikler Takım İl Birinciliği' müsabakalarında Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Minik Kadın Masa Tenisi Takımı şampiyon oldu. Ferdi maçlarda ise takım sporcuları; Aybige Feride Üstündağ, Derin Kılıç, Buğlem Gündüz dereceye girdi. 2 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası müsabakalarında da Aybige Feride Üstündağ kategorisinde şampiyon oldu.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, ” Masa Tenisi İl Faaliyet Programında dereceye giren ve kazandırılan kupalar için sporcularımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.