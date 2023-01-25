Muğla'da muhtarlar destek AFAD gönüllüsü oluyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 260 AFAD gönüllüsü muhtarlara arama kurtarma eğitimi verildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 15 mahalle muhtarları Destek AFAD gönüllüsü olarak eğitimlere başladı. Muğla Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) tarafından Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan muhtarlara hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

Muğla Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürü İsmail Özkan'dan yapılan açıklamada, ”Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü oluyor" projesi çerçevesinde toplam 260 mahalle muhtarımızın AFAD gönüllüsü olması sağlanıp online eğitimleri aldıktan sonra "Temel AFAD Gönüllüsü" olması sağlanmıştır. Bu proje çerçevesinde 260 mahalle muhtarımıza Hafif Arama Kurtarma, ilk Yardım, İnsani Yardım ve Yangın Eğitimleri verilip Destek AFAD Gönüllüsü olması planlanmaktadır. Projemiz Yatağan ilçesine bağlı 15 mahalle muhtarımızın teorik ve uygulamalı saha eğitimleri ile başlamıştır ”ifadesi kullanıldı.