İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da Narkotik operasyonlarında 6 tutuklama

MUĞLA (İHA) Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda değişik türde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev alırken, bilgiyasar aparatlarına gizlenen uyuşturucu maddeler narkotik köpekleri tarafından saklandıkları bölgelerde bulundu. Bilgisayar şarj kablosunda ve batarya bölümünde uyuşturucu madde taşıyan şüphelilerden 49 ayrı operasyonda 10 kişi hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 45 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken 6 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Operasyonlarda 336,95 gram esrar, 196,41 gram Metamfetamin, 1,4 gram kokain, 18,2 gram eroin, 311 adet ectasy hap, 43 adet sentetik ecza, hassa terazi, kuru sıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 360 lira para ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.