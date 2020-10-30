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Muğla'da narkotik operasyonunda 3 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliği ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonlarda bir aracın motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu narkotik köpekler tarafından bulundu.


Operasyonlarda, 3 parça halinde 78.50 gram Metamfetamin, 2 parça halinde 5.15 gram eroin, 22 adet sentetik hap, 2 parça halinde 6.75 gram Skunk, 2 parça halinde 1.26 gram esrar ele geçirildi


Haklarında adli tahkikat başlatılan 6 şüpheliden S.K., M.S. ve C.M. yakalanarak gözaltına alındı.. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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