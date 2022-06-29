Muğla'da öğrenci başına düşen kitap sayısında büyük artış

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde, Muğla'da kütüphanesi olmayan okul kalmazken, kütüphaneler, kitapla zenginleştirilerek öğrenci başına düşen kitap sayısında büyük bir artış sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin hedefleri doğrultusunda, öğrenci başına düşen kitap sayısı 6 ayda 2,7'den 8,01'e yükseldi.

Muğla'da proje ile birlikte 352 kütüphanenin açılışı gerçekleştirilirken, aynı zamanda düzenlenen kitap kampanyaları sayesinde Kasım 2021'de 426 bin 843 olan kayıtlı kitap sayısı, 3 katı yükselerek Haziran 2022 itibarıyla 1 milyon 281 bin 478'e ulaştı.

13 ilçedeki resmi/özel okul ve kurumların bünyesinde yer alan kütüphanelerin haftalık kitap takibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve hayırseverlerin katkıları ile büyük başarı elde edildi.

‘Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde hayata geçirilen sıfır atık kütüphaneleri ile Muğla 81 il arasında ilk beşte yer alıyor. ‘Sıfır Atık Projesi' ve ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' Muğla genelindeki 29 okulda ve 13 halk eğitimi merkezinde atık malzemelerden yararlanarak farklı konseptlerde toplam 42 sıfır atık kütüphanesi oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Emre Çay, “İlimizde 352 okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdik, mevcut olanları ise iyileştirdik. Kütüphanelerimizi kitaplarla donattık. Bunun yanı sıra öğrencilerimizde okuma kültürünü oluşturma adına ilimiz genelinde ‘Okur Gezer Projemizi' faaliyete geçirdik. Okuma alışkanlığının önce ailede kazandırılması gerektiğinden yola çıkarak velilerimizi de bu projeye dahil ettik” dedi.

İl Müdürü Çay, bu yıl ilk kez yaz tatili boyunca okullardaki kütüphanelerin açık kalacağını, öğrencilerin tatilde rahatlıkla kütüphanelerden yararlanabileceğini belirtti.