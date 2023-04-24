Muğla'da öğrenciler ara tatil dönüşü yenilenen okullarında eğitim öğretime başladı

Muğla'da güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları tamamlanarak yeni ve modern görünümüne kavuşan Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

İkinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte Muğla'da 168 bin 986 öğrenci için ders zili yeniden çaldı. Sene başında güçlendirme ve büyük onarım çalışmalarına başlanarak ikili öğretime geçen Menteşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulunda çalışmalar ara tatilde tamamlandı. Öğrenciler baştan sona yenilenen okullarında yeniden ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 2022 2023 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sonunda yeni ve modern görünümüyle eğitim öğretime başlayan Muğla Kız Anadolu İHL Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Emre Çay, öğretmenler odasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İl genelinde 50 okulda, 109 binanın güçlendirme ve büyük onarım çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Kız İmam Hatip Lisesi, Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu bünyesinde barındıran, ayrıca 150 kişilik kız öğrenci pansiyonu bulunan okulumuzun güçlendirme, büyük onarım, bakım ve yenileme çalışmalarını eğitim öğretimi aksatmadan tamamladık. Öğrencilerimiz tamamen yenilenerek modern ve güvenli eğitim ortamlarına dönüşen okullarında eğitim öğretime başladı. Yapılan büyük onarım çalışmaları yanında hem okul binamızın hem de öğrenci pansiyonumuzun fiziki ve donatım alt yapısı da baştan sona yenilendi. Bu süreçte bize olan destekleri için Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlimiz genelinde okullarımızın yenilenmesi adına çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve pansiyon binasının güçlendirme çalışmaları ile kolonları ve taşıyıcı unsurları yenilenerek yeni perde kolonlarla takviye edildi. Ayrıca elektrik ve su tesisatı, pansiyon yemekhanesi, etüt salonları, banyoları ve tüm tuvaletleri revize edildi. Binanın dış cephesine ısı yalıtım yapıldı, kapı ve pencereleri değiştirildi. Tüm yapılan büyük onarım çalışmaları sonrasında okul depreme karşı daha güvenli hale getirilirken modern bir çehre kazandı.