Muğla'da öğrenciler güneş tutulmasını izledi

Gözlem etkinliğine katılan öğrenciler, teleskoplar ve dürbünler aracılığıyla parçalı güneş tutulmasını doğrudan gözlemleme şansı yakaladı.

Güneş tutulması gözlem etkinliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Hakan Işık ve Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra çeşitli okullardan öğrenciler ve öğretmenler de katıldı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gözlem etkinliğine katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, teleskoplar ve dürbünler aracılığıyla parçalı güneş tutulmasını doğrudan gözlemleme şansı yakaladı.

Saat 13.00'da başlayan gözlem etkinliğinde Doç. Dr. Hakan Işık ve Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu tarafından etkinliğe katılan öğrencilere güneş tutulması ve gözlem araçları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından öğrenciler farklı gözlem araçlarıyla güneş tutulmasını izledi. Gözlem etkinliğine katılan öğrenciler, teleskoplar ve dürbünler aracılığıyla parçalı güneş tutulmasını doğrudan gözlemleme şansı yakaladı.

Avrupa, Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın batısından izlenebilen parçalı güneş tutulması ülkemizde de gözlemlendi. Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtüldüğü tutulma yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelen parçalı güneş tutulmasının maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşti ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50'si örtülmüş oldu. Ülkemizden gözlenebilecek bir sonraki en yakın Güneş tutulması 2 Ağustos 2027 tarihinde parçalı tutulma olarak gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 80'i örtüleceği öğrenildi.