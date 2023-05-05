Muğla'da öğrenciler için yeni kaynak kitaplar ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı

Bu çerçevede Muğla'da sınavlara girmeye hazırlanan öğrenciler için gönderilen 264 bin 435 yeni yardımcı kaynak kitap okullarda dağıtılmaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve İlçe Müdürü Osman Alemdar eşliğinde, Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak gönderilen; yeni yardımcı kaynak kitapları, Yatağan Gazi Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulunda öğrencilere dağıttı.

Liselere Geçiş Sistemi çerçevede yapılacak Merkezi Sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. Sınıf öğrencilere dağıtılan yardımcı kaynak kitap setleri deneme sınavları, soru bankaları ve konu pekiştirme testlerinden oluşuyor.

Yardımcı kaynak kitapların dağıtımı sonrasında öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Emre Çay, “Yaklaşan sınav öncesi, Bakanlığımızın siz öğrencilerimizin istifadesine sunduğu bu kaynak kitaplardan, en üst seviyede faydalanmanızı diliyoruz. Deneme sınavları ve konu pekiştirme testlerinden oluşan bu kaynak kitaplar, sınavda çıkacak olan soru tarzları hakkında eminim ki sizlere yol gösterici olacak, başarınıza katkı sağlayacaktır. Hepinize şimdiden muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

İl Müdürü Emre Çay, “ Bakanlığımız, okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitapları da ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırmaya devam ediyor. Okulların açıldığı ilk gün, Muğla'da 1 milyon 517 bin 360 ders kitabının yanında 908 bin 561 yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize ulaştırıldı. Yine bu eğitim öğretim yılında 178 bin 368 çalışma defteri il genelinde öğrencilere ücretsiz olarak verildi. Şimdi de YKS ve LGS'ye girecek olan öğrencilerimizin hem sınava hazırlık süreçlerine destek olmak hem de derslerine yardımcı olmak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanarak ilimize gönderilen 264 bin 435 ücretsiz yeni yardımcı kaynak kitabı, İl genelinde okullarımızda öğrencilerimize dağıtıyoruz. Öğrencilerimizin istifade edeceklerine inanıyor, sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.