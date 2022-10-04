Muğla'da öğrenciler matematiği eğlenerek öğrenecek

Muğla'da her yerde matematik sloganıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" öğretmenlere yönelik eğlenceli matematik öğretme teknikleri öğretiliyor. Öğrencilere matematiği eğlendirerek ve severek öğretecek etkinliklerin tasarlandığı çalıştayda öğretmenler atölyelerde STEM çalışmaları gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliğinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce matematik öğretmenlerine yönelik “STEM ile Matematik Çalıştayı” düzenleniyor. Muğla Bilim Sanat Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, ilköğretim ve lise matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinden oluşan 60 kişilik bir grup katılıyor. Yapılan sunumların ardından STEM temelli atölye çalışmaları ile öğrencilere matematik dersini öğretimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştıracak ve oyunlar ile çok daha eğlenceli hale getirecek etkinlikler planlanıyor. Mesleki gelişimlerini desteklenen öğretmenler eğitimlerin sonunda STEM okul etiketi ile portala yapmış oldukları çalışmaları yükleyerek ortaya çıkan eğitim materyalinin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bakanlığımızın başlattığı "Matematik Seferberliği" doğrultusunda, Müdürlüğümüzce matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz bu çalıştay çok önemli bir çalışmanın başlangıcı. Öğrencilerimizin matematik dersini oyunlarla küçük yaştan itibaren sevmeleri, kritik düşünme becerisi kazanmaları adına disiplinler arası STEM eğitimi yaklaşımı ile öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini destekliyoruz. Muğla Bilim Sanat Merkezinde yürütülen “Scientix Projesi STEM Çalıştayı” 06 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek” dedi.