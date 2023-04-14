Muğla'da öğrencilere caretta caretta kaplumbağaları tanıtıldı

Muğla'da öğrencilere Caretta Caretta kaplumbağaları tanıtılarak çevre eğitimleri veriliyor. Muğla Mavi yeşil okullar Projesi etkinlikleri çerçevesinde verilen eğitimlerle öğrencilere çevre sevgisi aşılanıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) arasında gerçekleştirilen Eğitimde İşbirliği Protokolü çerçevesinde planlanan çevreci eğitimlere Menteşe ve Ula ilçelerinde başladı.

DEKAMER çalışanı Biyolog Fatih Polar ve Su Ürünleri Mühendisi Banu Serin tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere Caretta caretta'ların yaşam döngüleri; ekolojik ihtiyaçları, kirletici unsurların ekolojik dengeye etkileri, örneklerle gösteriliyor. Slayt ve video sunumlarıyla gerçekleştirilen “Caretta caretta'ların tanıtıldığı eğitimlere öğrenciler büyük bir ilgiyle katıldılar.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda erken yaşlardan başlayarak ilk, orta ve lise dönemi öğrencilerine yönelik DEKAMER tarafından deniz kaplumbağaları ve çevre koruma başlıklı verilen tüm eğitimler Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi koordinesinde yürütülüyor.

Eğitimler 13 ilçede mayıs ayının ilk haftasına kadar devam edecek.