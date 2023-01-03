Muğla'da öğrencilere Kazanım Değerlendirme Uygulaması yapıldı

sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS provası niteliği taşıyan Kazanım Değerlendirme Uygulamasında öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda 8. sınıf öğrencilerine yönelik il genelinde eş zamanlı olarak Kazanım Değerlendirme Uygulaması gerçekleştirildi. Öğrencilerin kazanım eksikliklerini tespit etmek ve LGS merkezi sınavı hazırlıklarına destek olmak amacıyla yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulamasına 13 ilçede, 241 ortaokulda, 8. sınıf seviyesinde 11 bin 694 öğrenci katıldı.

Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen Kazanım Değerlendirme Uygulamasının 75 dakika süren ilk oturumu 09.00'da başladı. 50 soruluk sözel oturumda Türkçe'den 20 soru, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10 soru, İngilizce'den 10 soru yer aldı. Sayısal olan ikinci oturumu ise 10.40'ta başladı ve 80 dakika sürdü. 40 soruluk sayısal oturumda Matematik'ten 20 soru ve Fen Bilgisi'nden 20 soru yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Kazanım Değerlendirme Uygulamalarını yerinde görmek üzere, Menteşe Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulunu ziyaret etti. Uygulamanın yapıldığı sınıfları gezen İl Müdürü Emre Çay, LGS merkezi sınavına hazırlanan ve uygulamaya katılan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi.

Okul idarecisi ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Emre Çay, Kazanım Değerlendirme Uygulaması hakkında istişarelerde bulundu. Kazanım Değerlendirme Uygulaması ile öğrencilere hem kazanımlarını ölçme hem de LGS merkezi sınavına hazırlanmada çok önemli katkı sağlandığını belirten İl Müdürü Emre Çay, “Öğrencilerimizin derslerdeki kazanım eksikliklerini tespit etmek ve eğitim öğretim programlarını buna göre şekillendirmek amacıyla il genelinde gerçekleştirdiğimiz Kazanım Değerlendirme uygulaması, aynı zamanda LGS sınavına da bir hazırlık mahiyeti taşıyor. Sınav süresini verimli kullanmaları, sınav kaygısıyla baş edebilme becerilerini geliştirmeleri adına merkezi sınava uygun olarak hazırlanan bu uygulama ile öğrencilerimiz LGS sınavını gerçek zamanlı olarak deneyimlemiş olacaklar. Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmenleri tarafından hazırlanan ve soru havuzunda toplanan sözel ve sayısal sorular, güncel ve ders müfredatına uygun şekilde soru kitapçıklarında bir araya getirildi. LGS sınavına da birebir uygun nitelikte, titizlikle hazırlanan Kazanım Değerlendirme Uygulamasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor; sınava katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.