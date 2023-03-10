Muğla'da öğrencilere Mobil Trafik tırı ile trafik eğitimleri veriliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Mobil Trafik Tırı'nda trafik eğitimi veriliyor.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu'nda Trafik Başkanlığına bağlı Mobil Trafik Eğitim Tırı bünyesindeki sınıfta öğrencilere, temel trafik kurallarına ilişkin teorik trafik eğitimi verildi.

Gün boyu devam eden eğitimde pratik eğitim için kurulan trafik eğitim parkurunda, kanka polis eşliğinde trafik eğitim araçları ile uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi. Motosikletli trafik polisleri ile depremzede öğrenciler buluşturularak, öğrencilere trafik eğitimi sonrasında trafik tayfa tişörtü, şapka, trafik dedektif kartı, mini kırtasiye seti dağıtıldı.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür vekili Burcu Avcı yaptığı açıklamada, ”Bu yıl geçirmiş olduğumuz süreç çok zor bir süreç. Bu süreçte öncelikle depremzede çocuklarımızın bir nebze yaralarını sarmak amacıyla Trafik Daire Başkanlığı'na bağlı Ankara'dan gelen tırımız depremzede çocuklarımıza hem eğitim hem de küçük hediyeler çerçevesinde onları mutlu etmek için buradayız. Bu etkinliğimiz diğer okullarımızda 'da mobil tırı olarak devam edecek ve ilçelerimi zede aynı tırımız gidecek. Mobil eğitim tırı çerçevesinde içerisindeki etkinlikte hem teorik trafik eğitimleri, ayrıca bisikletli olarak uygulamalı eğitimlerimiz yaya geçidi ve trafik kurallarına riayet etme ile ilgili çocuklarımıza genel bilgiler verilmekte, ayrıca çocuklarımızı bugünde küçük hediyeler ile onları mutlu ediyoruz” dedi.