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Muğla'da öğrencilerin öğretmen ve şubeleri kura ile belirlenecek

2019-2020 Eğitim öğretim yılında il genelinde tüm resmi okullarda ilkokul birinci sınıf, ana sınıfı, bağımsız anaokulu ve uygulama ana sınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerimizin şube ve öğretmenleri, okullarında yapılacak kura ile belirlenecek.

Kuralar, tüm İlçelerde eş zamanlı olarak, 3 Eylül 2019 tarihinde, Şube Belirleme Komisyonları tarafından velilerin huzurunda gerçekleştirilecek.


Eğitimde fırsat eşitliği


Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin töre, Anayasa'nın 42'nci maddesinde belirtilen ‘Eğitim öğretim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu, hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılacağı' ve Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ‘Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz' ilkesi gereğince okula yeni başlayacak öğrencilerimizin şube ve öğretmenleri velilerin huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini açıkladı.


Tüm okullara resmi yazı gönderildi


İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre imzasıyla 13 ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda, bağımsız ana okulları, ilkokullar ve uygulama ana sınıfı olan okullarda okula yeni başlayacak öğrencilerin şube ve öğretmenlerinin kura ile belirleneceği belirtildi. Eğitimde fırsat eşitliği ve her öğrencinin eğitim öğretim hakkından eşit ölçüde yararlanabilmesi ilkesine vurgu yapılan yazıda şube belirleme sürecinde yapılacaklar sıralandı.


Her okulda Şube Belirleme Komisyonları kuruldu


İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda, şube belirleme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına her okulda 15 Ağustos 2019 tarihine kadar Şube Belirleme Komisyonları kurulması istendi. Okul Müdürü, Okul Aile Birliği Başkanı ve öğretmenlerin yer alacağı komisyonlar şube belirleme kuralarının titizlikle gerçekleşmesini sağlayacaklar.


Kuralar velilerin huzurunda gerçekleştirilecek


Öğrencilerin şube ve öğretmenlerinin belirleneceği kuralar komisyonlar tarafından velilerin huzurunda gerçekleştirilecek. İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Maarif Müfettişleri kura günü okullarda komisyonların çalışmalarını denetleyecek.


Kura tarihi 3 Eylül 2019


Tüm ilçelerde eş zamanlı olarak 3 Eylül 2019 tarihinde saat 10.30'da şube belirleme kuraları gerçekleştirilecek. Komisyonlar marifetiyle öğrenci velilerinin önünde gerçekleştirilecek olan kura işlemi ile okula yeni başlayacak olan öğrencilerin şube ve öğretmenleri belirlenmiş olacak.


İlk ders 9 Eylül 2019 Pazartesi Günü


Ülke genelinde 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde çalan ilk ders ziliyle birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamış olacak.


İki yeni ara tatil yapılacak


Yeni çalışma takvimi kapsamında bu sene ilk defa dönemler içinde ara tatiller yapılacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü bitecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak' ta başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek olup öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girecekler.

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