Muğla'da öğretmen ve öğrencilere yangın eğitimi verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından öğretmen ve öğrencilere orman yangınları ile mücadele eğitimi verildi

Muğla'nın merkez ilçesi Yerkesik mahallesinde engelli öğrencilere yönelik eğitim öğretim veren Özel Meslek Eğitim Okulu'nun öğretmen ve öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,” Yerkesik mahallesinde bulunan Özel Meslek Eğitim Okulunun öğretmen ve öğrencilerine yangın eğitimi verildi. Öğretmenlere verilen eğitimde yangına ilk müdahale ve iş güvenliği konusunda sunum yapılırken, öğrencilere orman sevgisi ve orman yangınlarıyla ilgili çizgi film izletisi yapıldı. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Okul bahçesinde uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Eğitimler Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü teknik personeli aynı zamanda yangın uzmanları Hasan Altınbağ ve Mehmet Oruç tarafından verildi” ifadesi kullanıldı.