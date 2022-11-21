Muğla'da Öğretmenler Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanacak

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi farklı etkinlikler düzenleyecek. 22 Kasım'da Bodrum Belediyesi işbirliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından “Film Müzikleri Öğretmenler Günü Konseri” Herodot Kültür Merkezi'nde kutlanacak. Aynı etkinlik 23 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Film Müzikleri Orkestrası Öğretmenler Günü konserinde orkestra şefi Hasan Niyazi Tura, başkemancı Burçak Özkan olacak. 25 Kasım'da da Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlenecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk oyunları gösterisi, modern dans gösterisi ve canlı müzik konseri sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde fedakarca çalışan, fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerin baş tacı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün eğitim neferleri öğretmenler için ne yapılsa az olacağını söyledi ve tüm vatandaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine davet etti.